Juve Şampiyonlar Ligi için kazandı! Ronaldo yine tarihe geçti…

İtalya Ligi’nde 36. hafta maçında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1’lik skorla konuk ekip Juventus oldu. Juventus’a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Adrien Rabiot, 45. dakikada Cristiano Ronaldo ve 66. dakikada Paulo Dybala kaydetti.

Sassuolo’da Domenico Berardi, 16. dakikada kullandığı penaltıda sezon sonunda Juventus’tan ayrılacağını açıklayan Gianluigi Buffon’a takıldı. Ev sahibinin tek golü 59. dakikada Giacomo Raspadori’den geldi.

RONALDO VE DYBALA JUVENTUS’TA 100 GOLE ULAŞTI

Cristiano Ronaldo, Juventus’ta 131. maçında 100. golünü attı. Portekizli yıldız, 3 farklı ülke kulübü ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Cristiano Ronaldo’nun ardından Paulo Dybala da Juventus’taki 100. golünü Sassuolo ağlarına gönderdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞI DEVAM EDİYOR

Bitime 2 hafta kala Şampiyonlar Ligi yarışı içinde kalan Juventus bu sonucun ardından puanını 72’ye çıkardı. Yarışın içinde olan Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Milan da deplasmanda Torino’yu 7-0 mağlup ederek 75 puan yaptı. Juventus 15 Mayıs’ta şampiyon İnter ile karşı karşıya gelecek. İşte Serie A’daki puan durumu ve Şampiyonlar Ligi yarışındaki son durum…

MERİH VE MERT YEDEK KALDI

Sassuolo’da Mert Müldür ve Kaan Ayhan maça yedek kulübesinde başladı ve mücadelede şans bulamadılar. Juventus’ta Merih Demiral yedek kulübesinde başlarken, karşılaşmada forma giyemedi. Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Juventus bu galibiyetin ardından puanını 72’ye yükseltti ve haftayı 73 puanlı Napoli’nin hemen ardından beşinci sırada kapattı. Sassuolo ise 56 puanda kaldı.

İtalya Ligi’nde gelecek hafta Sassuolo, Parma’ya konuk olacak. Juventus ise şampiyon Inter’i ağırlayacak.