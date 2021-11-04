Kaan Ayhan’a hücum

Sassuolo’da forma şansı bulmakta zorlanan Kaan Ayhan için temaslarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Ocak'ta İtalyan kulübü ikna etmeye çalışacak.

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Savunmaya yerli takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, bu hedefte ilk isim olan Kaan Ayhan için girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, milli yıldızı renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı. Sağ bek de oynayabilen 26 yaşındaki stoper, Sassuolo'da bu sezon gözden düştü. Kaan Ayhan, şu ana kadar Serie A'da sadece 5 maçta forma giyebildi. Milli savunmacı da hem sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek hem de kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor. 26 yaşındaki futbolcu bu nedenle Kara Kartal'ın teklifini kabul etti.

Beşiktaş, Ocak’ta İtalyan kulübünü satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle ikna etmek için yoğun mesai harcayacak.

LARIN İLE YÜZ YÜZE

Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin ile yola devam etme planları yapılırken Kanadalı futbolcunun menajeri Mavromaras, yüz yüze görüşme için İstanbul'a davet edildi. Mavromaras, hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisinde Vodafone Park'ta olacak ve Beşiktaş yönetimiyle burada bir görüşme yapacak.