Kadıköy’de maç sonu saha karıştı

Süper Lig'de Antalyaspor'un Fenerbahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalmasının ardından saha içi karıştı.

Soyunma odasına doğru giden Antalyaspor'un kaleci Boffin, yedek kulübesinin arkasındaki tribünlere doğru ettiği küfür sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bir diğer Antalyasporlu futbolcu Nuri Şahin ise tribünlere tepki gösterdi.

ANTALYASPOR BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından futbolculara küfür edildiğini belirten yazılı bir açıklamada bulundu.

Veysel Sarı’ya yumruk atıldığını iddia eden Mustafa Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Rakip kalecinin futbolcumuz Veysel'i önce formasından çekip ardından yumruk atmasını maçın hakeminin o kalabalıkta görmemesini anlayabiliyoruz ancak VAR'ın neden uyarmadığını sorgulamanın hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bizler tüm bunlara öncülük yapacak olanların futbolu yönetenler olduğuna inanırken, ev sahibi ekibin yöneticilerinin futbolcularımıza galiz küfürler etmesini, şaşkınlıkla izledik. Ayrıcalık değil, hakkaniyet istiyoruz. Kavga ve küfür değil, centilmenlik ve dostluk istiyoruz.”