Kadıköy’de TFF’ye büyük tepki
Norveç ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan ve maçın son dakikalarda kalesinde tehlikeler gören A Milli Takım'ın puan kaybına, taraftarlar tepki gösterdi. Bitiş düdüğünün ardından yoğun ıslıklı protesto gelirken, ayrıca "Yönetim istifa" tezahüratı yapıldı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım, liderlik şansını mucizelere bırakırken, play-off yarışında da geride kaldı.
6. dakikada Kerem ile öne geçen Türkiye, 41’De Thorstvedt’in golüne engel olamadı ve yeni teknik direktör Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.
Dünya Kupası için umutlarımızın azaldığı maç sonrasında Kadıköy’de Ülker Stadyumu’nu dolduran taraftarlar TFF’ye tepki gösterdi. Milli takımı destekleyen taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından yoğunluk bir ıslıkla protestoda bulunup “Yönetim istifa” tezahüratıyla TFF Başkanı Nihat Özdemir’e tepki gösterdi.