Kartal’ın kare ası! Sergen Yalçın’ın oyun sisteminde 4 önemli yıldız…

Antalya’daki geri dönüşün mimarları olan Josef, Ghezzal ve Batshuayi’yle birlikte orta sahada ‘beyin’ görevi yapan Pjanic, Beşiktaş’ın altın değerindeki elementleri konumunda.

Ali AYDIN

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LİDER Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın ve futbolcular haklı gurur yaşıyor. 2-0 geriden gelip 3-2 kazanan Kartal'da eksiklere rağmen 4 futbolcunun özverili mücadelesi Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Başarılı teknik adamın oyun sisteminin en önemli taşları olan Josef de Souza, Pjanic, Ghezzal ve Batshuayi performanslarıyla dikkat çekti. Josef'in hem savunmada hem orta sahada büyük işler yapması Kartal'ın işini kolaylaştırdı.

RACHID GHEZZAL MORAL BULDU

ANTALYA'DA oyuna sonradan giren Ghezzal, attığı golle hem klasını gösterdi hem de üzerindeki ölü toprağını attı. Takımın beyni konumundaki Pjanic'in rakip savunmalara zor anlar yaşatan pasları kilidi açtı. Batshuayi, üst üste iki lig maçında 2 gol atarak Yalçın'ın hücum sistemindeki planlarını kolaylaştırdı. Yoğun fikstürle birlikte zorlu maçlar oynayacak olan siyah-beyazlılarda gözler Yalçın'ın fantastik dörtlüsünde olacak.

BATSHUAYI'NIN SÜPER GÜCÜ

BELÇİKA basını, Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'taki durumunu yakından takip ediyor. Ligde üst üste 2 maçta ağları bulan ve Antalya maçındaki 3 golde de katkısı olan Batshuayi için “Süper güçlerini sergiledi” yorumu yapıldı. Ülke basınında Chelsea'den kiralanan yıldız forvetin üstüne koyarak devam edeceği görüşü hâkim.

13 PUANLA ŞAMPİYONLUK ALAMETİ

BUGÜNKÜ Adana Demirspor maçı öncesi 5 hafta sonunda 13 puanı bulunan Beşiktaş, şampiyon olduğu son 5 sezonu puan olarak geride bıraktı. Siyah beyazlılar, aynı periyot içinde 2002-03, 2008-09 ve 2016-17'de 11'er puan ile 15-16'da 10 ve 2020-21'de 7 puan toplamıştı