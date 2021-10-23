Kasımpaşa, Cihat Arslan ile yollarını ayırdı

Sezona Şenol Can ile başlayıp 2. hafta Cihat Arslan'ı takımın başına getiren Kasımpaşa, 10. hafta sonunda 3. teknik direktörünü aramaya başladı! İstanbul ekibi, Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından Arslan'la da yollarını ayırdı.

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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında ligin 2. haftasında takımın başına geçen Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

Bu sezon 2. kez teknik direktörünü gönderen Kasımpaşa’nın yaptığı açıklama şu şekilde;

“Kamuoyuna Duyuru

Teknik Direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.

Sayılarımızla, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”

Ligde oynadığı son 8 maçta 6 yenilgi alan Kasımpaşa 6 puanla 19. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG’DE BU SEZON YAŞANAN AYRILIKLAR

Kasımpaşa: Şenol Can

Kayserispor: Yalçın Koşukavak

Adana Demirspor: Samet Aybaba

Göztepe: Ünal Karaman

Alanyaspor: Çağdaş Atan

Çaykur Rizespor: Bülent Uygun

Başakşehir: Aykut Kocaman

Yeni Malatyaspor: İrfan Buz

Antalyaspor: Ersun Yanal

Kasımpaşa: Cihat Arslan

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