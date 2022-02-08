Kasımpaşa Gaziantep FK maçı sonrası ilk çeyrek finalist belli oldu
Deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Gaziantep FK’yi tura taşıyan golleri 42. dakikada Figueiredo ve 81. dakikada penaltıdan Maxim kaydederken, Kasımpaşa’nın tek golü 31. dakikada Ouanes’ten geldi.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 25′ Valentin Eysseric'in pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Haris Hajradinovic'in sert şutunda kaleci Günay Güvenç'in çeldiği topu savunma kornere gönderdi.
- GOL! 31′ Valentin Eysseric'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
- 34′ Furkan Soyalp'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
- 36′ Orta sahada Joao Figueiredo'nun pasıyla sol kanattan hareketlenen Hamza Mendly'in hızla ceza sahasına girip rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
- GOL! 42′ Ceza sahası dışında kaleci Harun Tekin ile Uros Spajic'in çarpışması sonucunda topu önünde bulan Joao Figueiredo'nun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
- 57′ Haris Hajradinovic'in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.
- 62′ Recep Niyaz'ın pasında sol kantta topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 75′ Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Joao Figueiredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü. Tekrar topu alan Figueiredo'nun sol çaprazdan vuruşunda ise meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Ouanes çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Fırat Aydınus, Ouanes'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ouanes de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
- GOL! 81′ Penaltıda topun başına geçen Maxim, kaleci Harun Tekin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2