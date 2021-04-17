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Kayode’nin Başkent şansı

Sivasspor’un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, bu sezon attığı 3 golün 2’sini Ankara’da kaydetti.

Güncellenme: 13:35, 17/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Kayode’nin Başkent şansı

Demir Grup Sivasspor’da forma giyen Olarenwaju Kayode'nin Başkent takımlarına karşı şansı tutuyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde attığı 3 golün 2'sini Ankara'da atmayı başardı. Kayode ligde sırasıyla Ankaragücü, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçında attığı gollerle takımının galibiyetlerine katkı sağladı. Ayrıca Kayode’nin gol sevinci yaşadığı maçlarda kırmızı-beyazlı takım 9 puan toplamayı başardı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 33 maça çıkan Kayode, 8 gol atarken, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 1 kez sarı kartla cezalandırılan Kayode, bin 479 dakika oyunda kaldı.

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Ankara Ankaragücü Avrupa Futbol Gençlerbirliği Konyaspor oyuncu Sivasspor Süper Lig Türkiye Türkiye Kupası