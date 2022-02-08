Kayserispor 10 kişiyle Fenerbahçe’yi eledi! 90+4’te çeyrek finale…
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor, İstanbul'da 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 90+4'te bulduğu golle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 45-50 dakikada eksik oynayan rakibi karşısında aradığı golü bulamayan Fenerbahçe maçın son dakikasında yediği golle büyük bir şok yaşadı ve kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Yukatel Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe’yi 90+4. dakikada atılan golle 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Kayserispor’a turu getiren golü frikikten Ramazan Civelek kaydetti.
Kayserispor’da Uğur Demirok, 45+2. dakikada Ozan Tufan’a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Detaylar birazdan…
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Osayi Samuel'in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.
39. dakikada ceza sahası dışından Carlos Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti.
40. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Mert Hakan Yandaş'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mergim Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
45+1. dakikada Ozan Tufan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girerek Uğur Demirok’un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ilk olarak Uğur’a sarı kart verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, Uğur Demirok’a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.