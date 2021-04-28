Kayserispor 6 attı Denizlispor işi mucizelere bıraktı!

Süper Lig’in 38. haftasında Kayserispor yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta Denizlispor’u 6-3 mağlup etti. Ateş hattından kaçmak isteyen ve ligin en alt sırasında umutlarını koruyan iki takımın mücadelesinde tam 8 gol çıktı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Kayserispor üstünlüğünü kaybetmeyerek 3 puanın sahibi oldu.

DENİZLİSPOR 41’DE 10 KİŞİ KALDI

Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor, Denizlispor’a 60 dakikada 5 gol attı. Murawski’nin kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda 10 kişi mücadele etmek zorunda kalan Denizlispor 81’de Muris Mesanovic ve 90’da Sakıb Aytaç ile bulduğu gollere rağmen puan almayı başaramadı.

Kayserispor’a galibiyeti getiren golleri 18 ve 60’ta İlhan Parlak, 26 ve 45+5’te Daniel Avramovski, 51’de Nehuen Paz ve 90+5’te Melih Okutan kaydetti.

Bu sonucun ardından 38 puana yükselen Kayserispor 16’ncı sıraya çıktı, küme düşme hattında son sırada 28 puanı bulunan Denizlispor ise bitime 4 hafta kala işi mucizelere bıraktı.

Denizlispor’a karşı son 3 maçını kazanan Kayserispor, rakibine karşı da tarihinde ilk kez lig dublesi yapmayı başardı.

Kayserispor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Muhar’ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Pedro Henrique’nin sert şutunda, kaleci Abdulkadir Sünger yakın kale direğinin dibinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Kvrzic’in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden İlhan Parlak, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldı. İlhan Parlak’ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkardı. Kvrzic ile verkaç yapan Avramovski, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. İlk anda Avramovski’nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal eden maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine golü verdi: 2-0

31. dakikada Paz’ın geri pasında araya giren Rodallega, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Rodallega’nın vuruşunda, Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aynı dakika içinde Yukatel Denizlispor golü buldu. Hasan Ayaroğlu’nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Sagal’ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

41. dakikada konuk ekip sahada 10 kişi kaldı. 37’nci dakikada ilk sarı kartını gören Murawski, Pedro Henrique’ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada Hes Kablo Kayserispor, skoru 3-1’e getirdi. İlhan Parlak’ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Avramovski, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51’inci dakika Hes Kablo Kayserispor’da korner atışı paslaşarak kullanıldı. Lennon’un ceza alanı içine yaptığı ortada Paz’ın kafa vuruşu filelerle buluştu. (4-1)

57’nci dakikada Yukatel Denizlispor kalecisi Abdulkadir’in kısa kalan pasında Lennon’un kaptığı topta ceza alanı içerisine girerek yaptığı ortaya sert vuran İlhan Parlak kendisinin ikinci takımının 5’inci golünü attı. (5-1)

82’nci dakikada Yukatel Denizlispor atağında Recep Niyaz’ın uzaktan şutu kaleci Doğan’dan sekti. Topu önünde bulan Mesanoviç kaleci Doğan’ı geçerek golünü attı. (5-2)

85’inci dakikada Yukatel Denizlisporlu Ali Yavuz Kol, iki defans oyuncusunu geçerek çektiği sert şutu kaleci Doğan güçlükle çıkardı.

89’uncu dakikada Ali Yavuz Kol’un kullandığı faul atışında kafalardan seken topa gelişine vuran Sakıb’ın sert şutu golle sonuçlandı. (5-3)

90+5’inci dakikada paslaşarak rakip kaleye giden Kayserispor, Melih’in golü ile skoru belirledi. (6-3)