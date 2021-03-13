Keçiörengücü, Eskişehirspor’u tek golle geçti

TFF 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü sahasında ağırladığı Eskişehirspor'u 1-0 yendi. Bu sonucun ardından ev sahibi takımı 43 puana yükselirken, konuk takım ise 7 puanla son sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında topla buluşan Eze, yaptığı net vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçiren isim oldu. 1-0

84. dakikada gelişen atakta Daliba’nın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Eze’nin arkasına düştü. Bu futbolcunun röveşata denemesinde top az farkla üstten dışarı gitti.

88. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Talha topun başına geçti. Bu oyuncunun ortasında Keçiörengücü savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Uğur uzaktan şansını denedi. Bu futbolcunun kavisli şutunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Selahattin Altay

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Mert Kula (Fatih Solmaz dk. 68), Soner Gönül, Uğur Utlu, Issiah (Burak Aydın dk. 46), Cem Ekinci (Dialiba dk. 62), Ilir Mustafa (Hamidovic dk. 78), Barış Alper Yılmaz (Melik Derin dk. 78), Eze

Yedekler: Birkan Tetik, Abdulkadir Korkut, Haşim Sarman, Bilal Budak, İrfan Akgün

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Sezgin Coşkun, Bartu Göçmen (Bedirhan Altunbaş dk. 34), Mevlüt Çelik, Emir Omurtak, Kaan Gaman (Tolga Yakut dk. 59), Furkan Polat (Buğra Çağlıyan dk. 58), Selman Çiftkanatlı, Berkay Tanır (Alperen Kocabaş dk. 79), Onur Arı, İbrahim Halil Öner (Talha Erdoğan dk. 78)

Yedekler: Mehmet Yiğit Uğur, Kaan Gül, Furkan Balaban, Arda okumuş, Uğur Can Semizoğlu

Gol: Eze (dk. 13) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: İbrahim Halil Öner, Emir Yıldız, Furkan Polat, Talha Erdoğan (Eskişehirspor), Issah, Mert Kula, (Ankara Keçiörengücü)