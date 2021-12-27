Kerem Aktürkoğlu’nun yükselişi devam ediyor! Adeta büyülüyor…

Antalyaspor’u yıkan isim olan 23 yaşındaki kanat/forvet, 7 gol-6 asistle Galatasaray’ın bu sezonki en etkili silahı. Barcelona, Atletico ve Roma da Türk futbolunun ‘Harry Potter’ının peşinde.

Mesut YILDIRIM

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SÜPER Lig'de kötü bir sezon geçiren G.Saray için tek teselli Kerem Aktürkoğlu oldu. Cimbom, 7 maçlık kazanamama serisini Antalya önünde sonlandırırken sahneye çıkan 23 yaşındaki milli yıldız, fileleri havalandırırken yaptığı muhteşem vuruşla da dikkat çekti.

Galatasaray'a Eylül 2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz gelen, 2 yılda müthiş gelişim gösterip A Milli Takım'ın da değişmezi olan (8 maç 3 gol) Kerem; 7 gol – 6 asistle Aslan'ın bu sezonki en etkili silahı. Gol sevincinde ‘Harry Potter' hareketi yaptıktan sonra ‘Büyücü' lakabı takılan genç oyuncunun piyasa değerini 6 milyon Euro olarak gösteren Transfermarkt'a göre Kerem'i izleyen kulüpler arasında Barcelona, Atletico Madrid ve Roma da bulunuyor.

Kerem, attığı golden sonra Harry Potter kitapları ve filmlerinde yer alan, rakiplerin asalarını ellerinden almak ve onları etkisiz hale getirmek için kullanılan ‘Expelliarmus' büyüsünün hareketi ile sevinmişti.

PİATEK OPERASYONU

DIAGNE'NIN sakatlığı, Mohamed'in de Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması nedeniyle forvet olarak elinde sadece Halil Dervişoğlu kalacak Galatasaray, ara transferde önceliği bu bölgeye verdi. Sarı-kırmızılıların gündemindeki ilk isim Krzysztof Piatek. Geçirdiği sakatlığın ardından eylül sonunda sahalara dönen 26 yaşındaki Polonyalı forvet, Hertha Berlin formasıyla Bundesliga'da bu sezon 9 maça çıkıp 1 gol – 1 asist üretti. Ocak 2020'de Milan'dan Hertha'ya 24 milyon Euro bonseris bedeliyle transfer olan Piatek'in kiralanması için çaba harcanacak.