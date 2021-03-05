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Khabib Nurmagomedov: ‘Fenerbahçe’den teklif aldım’

Dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, ringlere veda etmesinin ardından futbolculuk yapmak istediğini ve Fenerbahçe'nin kendisine teklifte bulunduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:59, 05/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Khabib Nurmagomedov: ‘Fenerbahçe’den teklif aldım’

Dağıstanlı eski karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, futbol sahalarında yeteneğini sergilemek istediğini söylerken, Fenerbahçe’nin kendisine teklifte bulunduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda dövüşçülükten emekli olan 33 yaşındaki sporcu, “Dürüst olmak gerekirse farklı bir şey denemek istedim. Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir kulüp ve sonrasında Fenerbahçe teklif yaptı. Zlatan Ibrahimovic de Milan’a davet etti” şeklinde konuştu.

Futbolcu olabilmek için birçok önemli isimle konuştuğunu söyleyen Nurmagomedov, “Profesyonel futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Futbol, sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki; UEFA Başkanı Ceferin, PSG’nin sahibi Al Khaelifi ve Ronaldo” dedi.

Ünlü sporcu hayalindeki takımın Real Madrid olduğunu da sözlerine ekledi.

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Yayınlanma Tarihi:10:40,