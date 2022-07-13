Kırık kalpler durağı Fenerbahçe

Fenerbahçe ile çok sevilen kaptanlarının yolları hep kötü şekilde ayrıldı. Oğuz Çetin, Alex de Souza, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve son olarak Mesut Özil... Sarı-lacivertli formaya olan sevdalarıyla öne çıkan bu isimlerin tamamı jübile yapmadan, tartışmalarla gönderildi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Başkanlar, dönemler, futbolcular değişiyor, bir gerçek değişmiyor: Fenerbahçe'de kaptanlığın sonu kötü biter… Kariyerine sarı-lacivertli forma altında son vermesi beklenen bir kaptanın, Mesut Özil'in kaderi de ayrılık oldu.

İsmail Kartal ile soyunma odasında yaşadığı tartışma nedeniyle Özil kadro dışı bırakıldı. Tüm af ihtimalleri tükenip yeni sezon çalışmalarına alınmayınca tecrübeli futbolcunun sözleşmesi geçen günlerde anlaşmayla feshedildi.

YENİ ADRESİ BAŞAKŞEHİR

Mesut Özil’in ‘Sürpriz' adresi Başakşehir olacak. Bir dönem ‘Dünyanın en iyisi mi' listelerine giren Mesut Özil'in, ‘Çocukluk hayalim' dediği Fenerbahçe'den ayrılığı ise aslında sürpriz bir durum değil. Oğuz Çetin'den Alex'e; Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel'e Gökhan Gönül'e, sarı-lacivertli kulüp bir şekilde efsanesi olan isimlerle iyi ayrılamıyor. Türk futbolunun unutulan adeti jübile, Fenerbahçe'de de yüzünü göstermez oldu.

EFSANALER NASIL GİTTİ?

OĞUZ ÇETİN: Fenerbahçe kariyeri, dönemin başkanı Ali Şen'le yaşanan sürtüşme ile sona erdi. 1996 şampiyonluğunun mimarlarından olan Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman, hemen ardından takımdan gönderildi.

ALEX DE SOUZA: Brezilyalı futbolcunun kontratı Başkan Aziz Yıldırım ile yaşadığı polemikler sonrası feshedilmişti. 8 senede 344 maça çıkıp 169 gol-133 asiste imza atan Alex, 2012'de ayrıldı. Daha sonra heykeli dikildi.

VOLKAN DEMİREL: Fenerbahçe’ye 2002'de geldi, 17 yıl oynadı. 523 maçla sarı-lacivertli formayı en fazla giyen futbolcu olan Demirel, önce kadro dışı bırakıldı. Affedildi ama Ali Koç'un temiz sayfa politikasından o da nasibini aldı.

EMRE BELÖZOĞLU: “Galatasaray’da oynarken de Fenerbahçeliydim” diyen Emre Belözoğlu, üç farklı dönemde 7 sene sarı- lacivertlilerde oynadı ama ona da jübile nasip olmadı. Ekim 2021'den bu yana Başakşehir'in teknik direktörü.