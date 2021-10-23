Konyaspor 5 hafta sonra 3 puanı kaptı
Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde berabere kalıp, birinde yenilen Konyaspor, Kayserispor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanmayı başardı.
Ligde oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen İlhan Palut’un öğrencileri, maça golle başladı. 8. dakikada Serdar Gürler, sol kanattan yapılan ortaya kale sahasında yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
45. dakikada Konyaspor’un seri paslaşmalarından sonra Hadziahmetovic ceza sahasında demarke pozisyonda topla buluşup düzgün ve sert şutla kaleci Lung’u çaresiz bıraktı: 2-0.
Bu sonucun ardından Konyaspor 17 puana yükselirken, ligde son 3 maçını da kaybeden Kayserispor 11 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Konyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Kayserispor da sahasında Karagümrük’ü konuk edecek.