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Küme düşen Bursaspor, stadyumdan 3 buçuk saatte çıkamadı

Bandırmaspor'a 4-2 kaybederek 1. Lig'den düşen Bursasporlu futbolculara mücadelenin ardından taraftarlar tepki gösterdi.

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Küme düşen Bursaspor, stadyumdan 3 buçuk saatte çıkamadı

Bandırmaspor karşısında deplasmanda 4-2 kaybederek Spor Toto 1. Lig’e veda eden Bursaspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’ndan 3 buçuk saat sonra çıkabildi.

Bir grup Bursaspor taraftarının tepkisi ile karşılaşan Bursasporlu oyuncular ve teknik heyet, takım otobüsüne protestolar eşliğinde bindi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı süreçte emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Polis eşliğinde Bursa’ya doğru yola çıkan takım otobüsündeki oyuncuların gerginliği kameralara yansıdı.

Bursaspor Başkanı Ömer Faruk Banaz ve teknik direktör Mustafa Er’in kaygılı ve üzgün anları kaydedildi.

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