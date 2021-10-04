Kylian Mbappe: Temmuz ayında PSG’den ayrılmak istedim

Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe yaptığı açıklamada, temmuz ayında takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu için Real Madrid ısrarcı olmuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe’den RMC Sport’a futbol dünyasının 1 numarasına oturacak açıklamalar geldi. Avrupa futboluna Ronaldo-Messi sonrasında Haaland ile birlikte damga vurması beklenen Mbappe, Temmuz ayında PSG’ye ayrılma isteğini olduğunu açıkladı.

“PSG’den ayrılmak istedim çünkü takımdan ayrılmaya karar verdikten sonra benim yerime kaliteli bir oyuncu almaları için bonservis kazandırmak istedim” diyen Mbappe’nin sözleşmesi 2021-2022 sezonun sonunda bitiyor. 22 yaşındaki Fransız yıldız için en kuvvetli aday Real Madrid. Bu yaz döneminde Real Madrid’in teklifini komik bulan PSG, Mbappe’yi takımda tutmuştu.

Mbappe açıklamasına şu sözlerle devam etti;

“Takımdan ayrılmak istediğimi yönetime ilettim ve bence erken de ilettim. Ayrılmak istediğimi ağustos ayının sonunda söylediğimi yazan haberler doğru değil. Bu talebimi temmuz ayının sonunda söyledim.”

Real Madrid’in kaptanı Fransız forvet Karim Benzema da yaptığı açıklamada, Mbappe’nin bir gün Real Madrid forması giyeceğini açıklamıştı.