La Liga’da şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı! Barcelona havlu attı…

İspanya La Liga 37. haftasında Osasuna’ya konuk olan lider Atletico Madrid, büyük heyecana sahne olan maçın son anlarında bulduğu gollerle 2-1 galip geldi ve bitime 1 hafta kala Real Madrid’e zirveyi kaptırmadı.

Ante Budimir’in 75. dakikada attığı golle Osasuna karşısında 1-0 geriye düşen Atletico Madrid, 82’de Renan Lodi ve 88’de Luis Suarez’in golleriyle sahasında 2-1’lik galibiyete ulaşarak puanını 83 yaptı.

Athletic Bilbao deplasmanında 68. dakikada Nacho Fernandez’in attığı golle kazanan Real Madrid ise, 81 puana ulaşarak ikinci sırada kaldı ve iki takım arasındaki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı.

Lider Atletico Madrid son hafta kümede kalma mücadelesi veren Real Valladolid deplasmanına konuk olurken, Real Madrid ise Avrupa Ligi’ne katılmayı garantileyen Villarreal’i ağırlayacak.

BARCELONA’DAN MUTSUZ SON

Gecenin diğer maçında Celta Vigo’yu ağırlayan Barcelona, Camp Nou’daki maçı 2-1 kaybederek şampiyonluk umutlarını matematiksel olarak kaybetmiş oldu. Maçın 28. dakikasında Lionel Messi’nin golüyle 1-0 öne geçen Katalanlar, 38. ve 89. dakikada Santi Mina’nın gollerine engel olamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 76 puanda kalan Barcelona, son hafta alacağı sonuca göre 2 puan gerisindeki Sevilla’ya üçüncülüğü kaptırabilir.