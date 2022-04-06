Larin’le son tango

Beşiktaş yönetimi, Kanadalı yıldız Cyle Larin'in geleceği için masada... Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan diğer futbolcular de Valerien Ismael'in raporu bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş, Cyle Larin ile devam etmek için son bir kez daha görüşecek. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Kanadalı futbolcunun kendisiyle yeni sezondaki planlama, menajeriyle ise mali konular masaya yatırılacak.

Beşiktaş yönetimi, Larin'le 3+1 sezonluk anlaşma yapmayı arzuluyor. Kulübün 1.7 milyon Euro verdiği Larin'in 2.5 milyon Euro istediği sır değil… Yeni sözleşmeye ‘performans primi' de eklenecek. Böylece Larin'in alacağı para 2 milyon Euro seviyesine yaklaşacak.

Yeni Teknik Direktör Valerien Ismael de Kanadalı yıldız forvetin takımda kalmasını istiyor.

ISMAEL’DEN RAPOR BEKLENİYOR

Öte yandan Beşiktaş kurmayları, iç transferde geleceği belirsiz olan bazı futbolcularla görüşmek için Valerien Ismael'in raporunu bekliyor.

Yaklaşık 10 gündür takımla birlikte olan Fransız çalıştırıcı, Giresunspor maçı sonrası raporunu teslim edecek. Güven Yalçın, Serdar Saatçı, Oğuzhan Özyakup ve Can Bozdoğan gibi isimlerle bu rapor sonrası masaya oturulacak. Yönetim ise Güven ve Serdar ile devam etme görüşünde…