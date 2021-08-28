Leicester, deplasmanda Norwich’i devirdi! Jamie Vardy suskunluğunu bozdu…

Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Norwich deplasmanında 2-1 kazandı. Jamie Vardy Norwich ağlarını sarsarak 11 maçlık suskunluğu bozdu.

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İngiltere Premier Lig’de 3. hafta maçında Norwich ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1’lik skorla konuk ekip Leicester City oldu. Leicester’a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Jamie Vardy ve 76. dakikada Marc Albrighton kaydetti. Norwich’in tek golü 44. dakikada (penaltı) Teemu Pukki’den geldi.

Jamie Vardy, Norwich karşısında fileleri havalandırarak, lig deplasmanlarındaki 11 maçlık suskunluğuna son verdi.

Leicester’da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maça 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Leicester puanını 6’ya yükseltti. Norwich, Premier Lig’deki son 13 maçını kaybetti, bu sezon henüz puanla tanışamadı.

İngiltere Premier Lig’de milli aranın ardından Norwich, Arsenal’e konuk olacak. Leicester City, Manchester City’i ağırlayacak.

Premier Lig’de 17:00 seansı sonuçları:

Brighton & Hove Albion 0-2 Everton

Aston Villa 1-1 Brentford

Newcastle United 2-2 Southampton

West Ham United 2-2 Crystal Palace