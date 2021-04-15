Lionel Messi, Covid aşısı krizini 3 imzalı formayla çözdü!

Copa America’dan önce bütün futbolcuların aşılanması planı üzerine tartışmalar devam ederken, Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi’nin duruma müdahil olduğu öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun, 50 bin Covid aşısı alınması karşılığında Çinli ilaç firması Sinovac’a üç adet imzalı forma gönderdiği belirtildi. Conmebol yetkilisi Gonzalo Belloso, “Sinovac’ın yöneticileri, onlara üç imzalı forma gönderen Lionel Messi’ye olan hayranlıklarını ortaya koydular. Yani Messi de bu başarının ortağı” tweet’iyle iddiaları doğruladı.

Al anunciar las 50.000 dosis de vacuna para @CONMEBOL, quiero contarles que los directivos de @Sinovac manifestaron su admiración por Lionel Messi, quién con toda predisposición nos envió 3 camisetas para ellos. Así que el también es parte de este logro!!#Elfutbolsalvaalfutbol pic.twitter.com/E5gudJ1RR8 — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) April 13, 2021

MUHALEFETTEN TEPKİ

Uruguay’ın muhafazakar başkanı Luis Lacalle Pou’nun aracılık ettiği anlaşma, corona virüsüyle en fazla sorun yaşayanların başında gelen ülkede tartışma konusu oldu. Son dönemde vakaların tavan yaptığı Uruguay’da Canelones Belediye Başkanı Yamandu Orsi, Devlet Başkanı Pou’yu eleştirdi. Uruguay, bir milyon kişide 1084 günlük corona virüsü vakasıyla dünyanın en yüksek oranına sahip ülke durumunda. Belediye Başkanı Orsi, “Başkan Pou Conmebol ile Copa America için aşı konusunda yaptığı işbirliğini Canelones kentine de uygulamalı” derken şehir nüfusunun şimdiye kadar sadece %12,4’ünün aşılandığını duyurdu.

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HÜKÜMETİN ONAYI GEREK

50 bin aşının bir kısmının Arjantin’in 1. Lig takımlarına gideceği belirtilirken, Bellos, “Tüm futbolcuların Copa America’dan önce aşılanmasını istiyoruz. Çünkü bunlardan herhangi biri turnuvaya katılabilir” dedi. Ancak, yeni bir karantina uygulaması hazırlığında olan Arjantin hükümetinin, Arjantin oyuncularının aşılanması için önce Çin’in Sinovac aşısını onaylaması gerekecek. Aşı kıtlığı, 4 Nisan’dan bu yana yeni aşıların gelmediği Arjantin’de de büyük bir sorun teşkil ediyor. Covid P1 varyantı, varyantın çıktığı Brezilya’da yalnızca 335 vaka ile karşılaştırıldığında, milyonda 477 günlük vaka ile Arjantin’de endişe verici boyutlara ulaştı.

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“COPA AMERICA ÖNCELİK OLMAMALI”

Conmebol yetkilileri, futbolcular için bir istisna elde etmek için Arjantin ile görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Arjantin başkanlık ofisi sözcüsü ise tartışmalı aşılar hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Arjantin’in Frente de Uzquierda sol partisinin siyasetçisi Myriam Bregman Guardian’a şu açıklamaları yaptı: “Bölgenin içinde bulunduğu vahim durum göz önüne alındığında Copa America öncelik olmamalı. Ve bu aşıları özel olarak temin ettikleri gerçeği çok ciddi bir durum.”

Salgın nedeniyle iptal edilen 2020 Copa America’nın, 13 Haziran’dan 10 Temmuz’a kadar Arjantin ve Kolombiya tarafından ortaklaşa düzenlenmesi planlanıyor.