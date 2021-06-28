Lionel Messi’de son 3 gün!

İspanya La Liga devi Barcelona’da Lionel Messi belirsizliği devam ediyor. 2000 yılında kapısından girdiği Barça’da eski başkan Bartomeu döneminde büyük krize neden olan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Messi, daha sonra sözleşmesinin bitimini bekleyeceğini açıklamıştı.

2020-2021 sezonunda Barcelona ile çıktığı 47 maçta 38 gol atıp 14 asist yapan 34 yaşındaki dünya futbolunun süper yeteneği, henüz Barcelona ile nikah tazelemedi.

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1 TEMMUZ’DA SERBEST

Arjantin Milli Takımı ile Copa America’da mücadele eden Messi’yi takımda tutmak isteyen Başkan Joan Laporta’nın ilk hedefi yıldız futbolcunun doğum günü olan 24 Haziran’da yeni sözleşmeyi duyurmak istediği belirtiliyordu ancak bu hedefine ulaşamadı.

Lionel Messi, 30 Haziran Çarşamba günü gece yarısına kadar Barcelona ile sözleşme imzalamazsa serbest oyuncu olarak istediği her takımla görüşme gerçekleştirebilecek.

Messi’nin adı Paris Saint-Germain’in yanı sıra eski teknik direktör Pep Guardiola’nın takımı Manchester City ile de anıldı. Ancak Messi verdiği röportajda paradan önce şampiyonluklar için rekabette bulunan bir takımda olduğunu vurguladı.

Barcelona ile 35 kupa kazanan Lionel Messi, 6 kez Ballon d’Or ödülüne layık görülmüştü.