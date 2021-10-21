Lokomotiv Moskova Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?

Lokomotiv Moskova Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanla lider konumda olan Galatasaray Lokomotiv karşısında üç puanı hanesine yazdırarak koltuğunu perçinlemek istiyor. Galatasaray Lokomotiv Moskova maç TSİ 22.00’de başlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. maçında temsilcimiz Galatasaray Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkıyor. Grupta lider ve son sırada yer alan iki takımın mücadelesinde Sarı-kırmızılılar, grupta sadece 1 puanı bulunan rakibini yenmesi durumunda bir üst tura yükselme yolunda çok büyük avantaj yakalamış olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda Turan, Lokomotiv Moskova deplasmanında forma giyemeyecek. UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Rusya’daki mücadelede görev yapamayacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

L.Moskova: Guilherme, Nenakhov, Pablo, Barinov, Tiknizyan, Beka Beka, Kerk, Maradishvili, Anjorin, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Diagne

FATİH TERİM MAÇ SAATİNE TEPKİ GÖSTERDİ

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında yarın Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki oyun planlarında ciddi bir değişiklik olmayacağını söyleyen Fatih Terim, “Oyunumuzda bazı küçük dokunuşlar olacak. Büyük bir değişiklik kimse beklemesin. Oynamak istediğimiz bir oyun var. Zaman zaman başarılı olduğumuz oluyor, zaman zaman da hatalar oluyor. Oyun anlayışımız aynen devam edecek. Lokomotiv Moskova'ya yabancı değiliz. Biz orada yeniyoruz, onlar burada yeniyor. Stadın ilk açılışında da buradaydık. Rakibimiz hoca değişikliğine uğradı. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bulunduğu yerden daha iyi bir konuma gelecektir. Oyuncularımıza da ciddi ve iyi bir takımla oynayacağımızı söyledim” diye konuştu.

“YARIN KAZANIRSAK…”

Yarınki karşılaşmanın sonucuna göre grupta daha iddialı bir konuma gelebileceklerinin altını çizen Terim, “Grupta herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. 3üncü maçı oynayacağız ama kazandığımız halde çok büyük bir avantaj elde ederiz. Kaybetmememiz halinde rakibimizin iddiası bir hayli geriye düşebilir. Ben bu grubu Şampiyonlar Ligi grubu olarak nitelendirdiğim için her şey olabilir. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Kaybedersek de rakibimiz devreye girecek. Biraz karışacak. Kimse henüz hiçbir şeyden kopmadı ve sonuna kadar böyle gidecektir. Yarın kazanırsak Ocak ayını görürüz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“KİMSEYİ KAYBETME NİYETİNDE DEĞİLİZ”

Yarınki maçta forvet tercihinin belli olduğunu açıklayan tecrübeli teknik adam, “Bütün arkadaşlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiç kimseyi kaybetme niyetinde değiliz. Forvet konusunda kararımı çoktan verdim ama açıklamayacağım. Fazla eksiğimiz yok. Arda ve Sacha eksik oyuncularımız. 17 maçta ağır bir sakatlık yaşamadığımız için de atletik ve sağlık ekibimize teşekkür etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“MOSTAFA DAHA DA ATACAK”

Forvet oyuncularının performansından memnun olduğunu ve her oyuncusuna şans verdiğini belirten Terim, “Onları kazanmak çok kolay olmadı. Henüz bizim istediğimiz kıvamda değiller. Daha iyi olmalarını bekliyorum. Mostafa da goller atıyor ve inşallah daha da atacak. Bizim Ocak ayındaki düşüncemiz o zaman net ortaya çıkar. Daha zamanımız var. Oynadıkça da daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir oyun anlayışı içerisinde bazen hepsine şans veremiyorsunuz. Az da olsa çok da olsa hepsi şans buluyor. Herhangi bir moral bozukluğu yaşamadan konsantre olmaları da hoşuma gidiyor. Mostafa'dan memnunum” şeklinde konuştu.

“KURT HOCADAN KASTI DA…”

Öte yandan Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'nın yeni teknik direktörü Markus Gisdol'ün kendisi ile ilgili söylediği olumlu sözlerle ilgili olarak ise, “Kendisine başarılar diliyorum. Almanya'dan tanıyorum kendisini. İyi bir teknik adam. Muhakkak ki teknik adam değişiklikleri takıma iyi yansır. İlk maçta ufak değişimlerin sinyallerini gördük. Schalke dahil bir çok takımda çalıştı. Kurt hocadan kastı da tecrübeli demek istemiştir” diye konuştu.

Fatih Terim karşılaşmanın yarın saat 22.00'de oynanacak olmasına dair bir eleştiri yaparak, “Bizim maçımız yarın 22.00'da. Neden o saatte oynatılır onu da anlamam. Spartak Moskova bugün 17:30'da oynuyor. Bu tip yerlerde erken oynamak daha doğru değil mi?” açıklamasında bulundu.