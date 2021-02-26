MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadelede takımlar 1-1’lik beraberliğin ardından sahadan birer puanla ayrıldı.

Semih Kaya’nın 21. dakika gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Yeni Malatyaspor’un golünü 34. dakikada Tetteh kaydetti. Gençlerbirliği’nin golü de 60. dakikada Ayite’nin şutunda direkten dönen topun sırtına çarpıp filelere gitmesiyle kaleci Ertaç Özbir kendi kalesine attı.

Ev sahibi takımda da Ayite 71. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 9 maça çıkan Gençlerbirliği 21 puanla tehlike hattında yer alırken, Yeni Malatyaspor da haftayı 31 puanla kapattı.

Yeni Malatyaspor 28. haftada sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Gençlerbirliği de aynı gün Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Polomat dk. 46), Halil İbrahim Pehlivan (Murat Yıldırım dk. 77), Piris, Soner Dikmen, Mugni (Sefa Yılmaz dk. 46), Candeias (Spiridonovic dk. 88), Ayite, Sandro Lima

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, İlker Karakaş, Rahmetullahi Berişbek, Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan,

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmed Ildız (Zuqui dk. 90+2), Mustafa Eskihellaç (Jetmir dk. 88), Mallan (Umut Bulut dk. 46), Tetteh

Yedekler: Abdulsamet Damlu, Lukoki, Malle, Doğukan Emeksiz, Ndizeye, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir

Teknik Sorumlu: Ali Ravcı

Goller: Tetteh (dk. 34) (Yeni Malatyaspor), Ertaç Özbir (dk. 60 kk.) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kartlar: Semih Kaya (dk. 22) (Malatyaspor), Ayite, dk. 71 (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias bekletmeden ceza sahası içerisine ortaladı. Gelen ortaya yükselen Lima'nın kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

8. dakikada Tetteh sağdan kanttan bekletmeden ortaladı. Yükselen topa hareketlenen Ahmet Ildız'ın vuruşu az fakla üstten dışarıya çıktı.

10. dakikada Orta alanda topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın uzaklardan çektiği sert şut az farkla soldan dışarıya çıktı.

18. dakikada Semih Kaya, Ayite'ye yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. Kaya'nın kartı 22. dakikada VAR incelemesi sonucu kırmızıya döndü.

22. dakikada Gençlerbirliği rakip ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kullandı. Topun başına geçen Soner Dikmen'in etkili vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

29. dakikada rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Soner'in gole giden vuruşunu son anda araya giren Chebake engellendi.

34. dakikada karşı atak yakalayan Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç az adamla yakaladığı Gençlerbirliği yarı alanına süratle topu taşıdı. Eskihellaç, ileri uçta müsait durumdaki takım arkadaşı Tetteh'e oynadı. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşı karşıya kalan Tetteh yaptığı düzgün bir vuruşla

topu sol köşeden ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde seken top Gençlerbirliği oyuncusu Johansson'ın öne doğru geldi. Havadan gelen topa bekletmeden gelişine sert vuran Johansson'un vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

43. dakikada Yeni Malatyaspor rakip ceza sahası önünde serbest vuruş kazanan Gençlerbirliği'nde topun başına Soner Dikmen geçti. Dikmen'in düzgün ve sert vuruşunu kaleci Ertaç güçlükle kornere çeldi.

60. dakikada Malatyaspor yarı sahasında topla buluşan Ayite topu biraz sürdükten sonra önündeki boşluktan yararlanarak ceza sahası dışından sert vurdu. Ayite’nin vuruşu direkte patladı. Seken top kaleci Ertaç'ın sırtına çarparak ağlara gitti. 1-1

76. dakikada Gençlerbirliği savunmasındaki boşluktan yararlanan Mustafa Eskihellaç, aldığı topla ceza sahası içine kadar sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eskihellaç, topu az farkla soldan dışarıya gönderdi.