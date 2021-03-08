MAÇ SONUCU | Konyaspor 0-3 Fenerbahçe (Süper Lig 29’uncu hafta)

Bu sezon deplasmanda harika bir grafik çizen Fenerbahçe, zorlu Konyaspor randevusunda sürprize izin vermedi. Şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada mutlak 3 puan arayan Fenerbahçe, 4 maçtır kaybetmeyen Konyaspor’u devirmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden sarı lacivertliler Lider Beşiktaş ile puan farkını korumak için çıktığı Konyaspor deplasmanında rahat kazandı.

DEPLASMANDA 35 PUANA ULAŞTI

Fenerbahçe 14 deplasman maçında 35 puana ulaştı ve ilk 14 deplasman maçları itibariyle en iyi performansını sergiledi. 3-0 sona eren mücadelede gol perdesi 28’inci dakikada Szalai ile açıldı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Mert Hakan, topu bir kez daha ceza sahasına doldurdu. Gökhan topu kale sahasına indirdi. Bomboş durumda topla buluşan Szalai topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe 31’inci dakikada Osayi-Samuel ile Konya’da farkı 2’ye çıkardı. Pelkas’ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel, ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden uzak direk dibine şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Maçın kritik anlarında Altay Bayındır’ın kurtarışlarıyla sahne aldığı ikinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Kanarya 90’da Serdar Aziz ile noktayı koydu. Kullanılan köşe vuruşunda Konyaspor kalecisi Sehic topu elinden kaçırdı. Pozisyonu iyi takip eden Serdar Aziz farkı 3’e çıkardı ve maçın sonucunu belirledi: 3-0.

Bu sonucun ardından puanını 58’e çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray ile puanlarını eşitledi. Sarı lacivertliler 60 puandaki lider Beşiktaş ile puan farkını 2’ye indirdi. İttifak Holding Konyaspor ise 32 puanda kaldı.

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KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNEMLİ DAKİKALARI VE GOLLERİ

90′ GOL! Fenerbahçe Serdar Aziz ile farkı 3’e çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunda Konyaspor kalecisi Sehic topu elinden kaçırdı. Pozisyonu iyi takip eden Serdar Aziz farkı 3’e çıkardı.

PELKAS SAKATLANDI! 79′ Pelkas ile Skubic hava topu mücadelesinde çarpıştı. Bu kez sağlık görevlileri bu iki oyuncu için oyun alanına girdi. Kötü şekilde başına darbe alan Pelkas sedye ile kenara alındı.

76′ Jevtovic, uzaklardan çok sert bir vuruş yaptı. Altay, topu parmaklarının ucuyla çelmeyi başardı.

72′ GOL İPTAL! Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Shengelia’nın geriye öıkarttığı topa Jevtovic, sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ama Shengelia’nın topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı havada.

62′ Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sol çaprazdan Valencia, ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Sehic topu çeldi. Seken topla ceza sahası ön çzigisinde buluşan Pelkas’ın vuruşu az farkla yandan auta gitti.

61′ Skubic’in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Shengelia, sol çaprazdaki Hadziahmetovic’i gördü. Hadziahmetovic’in sert şutunda Altay gole izin vermedi.

Fenerbahçe’de 58. dakikada sarı kart gören Enner Valencia, Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

48′ Skubic’in pasıyla ceza sahasının sağında Shengelia topla buluştu. Szalai araya girip tehlikeyi büyümeden önledi.

KONYA’DA İLK YARI SONA ERDİ

41′ Novak’ın pasıyla ceza sahasının hemen dışında, sol çaprazda topla buluşan Pelkas’ın şutu üstten auta gitti.

39′ Sol çaprazdan ceza sahasına doğru sokulşan Cikalleshi, topu penaltı noktasına doğru çıkartmak istedi. Savunmadan seken top yeniden kendisine geldi. Cikalleshi bu kez sol çaprazdan dar açıdan vuruşunu yapmak istedi. Szalai araya girdi.

33′ Sağ kanattan Shengelia’nın kale sahasına ortasında Sekidika topa dokundu. Altay açıyı çok iyi kapattı ve ayağı ile gole engel oldu.

GOL! Fenerbahçe 31’inci dakikada Osayi-Samuel ile Konya’da farkı 2’ye çıkardı. Pelkas’ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel, ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden uzak direk dibine şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

GOL! 28′ Fenerbahçe’de ilk golünü atan Szalai takımını 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Mert Hakan, topu bir kez daha ceza sahasına doldurdu. Gökhan topu kale sahasına indirdi. Bomboş durumda topla buluşan Szalai topu ağlara gönderdi.

12′ Sosa sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanarak Gökhan’ı ceza sahasında topla buluşturmak istedi. Tehlikeyi sezen Sehic topun hakimi oldu.

8′ Sosa, sağ kanatta hareketlenen Osayi-Samuel’i topla buluşturmak istedi. Ama şiddetli bir pas verince top taca gitti.

İLK BÜYÜK TEHLİKE! 2′ Valencia’nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mert Hakan’ın şutunda Sehic topu çeldi. Seken topu Valencia tamamlamak istedi. Ama top üstten auta gitti.



Mücadele Fenerbahçe’nin santra vuruşu ile başladı.

FENERBAHÇE’DE 4 FARKLI İSİM İLK 11’DE

Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11’ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 28. haftasındaki Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11’inde yer alan Tisserand, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Samatta’nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Thiam’e ilk 11’de yer verdi. Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia ve Thiam ilk 11’i ile çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile devre arası transferlerinden İrfan Can Kahveci’yi yedek kulübesinde bekletmeyi tercih etti. Transferi uzun süre konuşulan İrfan Can, sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalmıştı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Caner Erkin de takım kadrosunda bulunmadı.

Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi seremoniye çıkarken üzerinde “Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” yazılı siyah tişörtlerle çıktı.