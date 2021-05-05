Manchester City İstanbul finaline! Şampiyonlar Ligi’nde PSG saf dışı…

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ikinci maçlarının ilk ayağında Manchester City İngiltere’de ağırladığı PSG’yi 2-0 geçerek saf dışı bıraktı ve İstanbul’da oynanacak finale yükselen ilk takım oldu.

Emirates Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Riyad Mahrez’in golüyle öne geçen Manchester City, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

MAHREZ HAT-TRİCK FIRSATINI KAÇIRDI

İkinci yarıda finale yükselmek için daha istekli ve arzulu görünen Manchester City, 63. dakikada yeniden Mahrez’in golüyle skoru 2-0’a getirdi. Dakikalar 69’u gösterdiğinde ise PSG’de Angel Di Maria kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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Kalan dakikalarda PSG’nin direnci iyice düşerken City akınları arttı. 2 golle yıldızlaşan Mahrez hat-trick fırsatını kaçırdı. İlk maçı 2-1 kazanan Manchester City, toplamda 4-1’lik skora ulaşarak finale adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonun finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 29 Mayıs tarihinde oynanacak. Bir diğer finalist ise Chelsea ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.