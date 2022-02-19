Manchester City 90+5’te yıkıldı! Tottenham 15 maçlık seriye son verdi…

Manchester City 5 gollü nefes kesen maçta seyircisi önünde Tottenham'a son dakika golüyle 3-2 mağlup oldu. 90+1'de penaltıdan beraberliği alan City, 90+5'te yediği golle mağlup oldu ve 15 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

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İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Tottenham son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı.

Tottenham’a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve uzatma dakikalarında Harry Kane kaydetti. Manchester City’nin gollerini 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı.

KAPANIŞI 90+5’TE KANE YAPTI

Maçta 2 kez öne geçen Tottenham uzatmalarda Manchester City’nin kazandığı penaltı ile son anlara 2-2’lik beraberlikle girdi. Pes etmeyen Conte’nin takımı 90+5’te Harry Kane ile kapanışı yaptı ve City’nin 15 maçlık yenilmezlik serisine nokta koydu. Tottenham’ın ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine de sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City 62 puanda kaldı. Tottenham ise 39 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Tottenham ise bu kez Burnley deplasmanına konuk olacak.