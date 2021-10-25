Manchester United hezimetin ardından Solskjaer ile yollarını ayırıyor

İngiliz basını, Liverpool karşısında tarihi bir yenilgi alan Manchester United yönetiminin Ole Gunnar Solksjaer ile yollarını ayırmayı planladığını açıkladı. Norveçli teknik adam Tottenham maçına çıkmayabilir.

Sozcu.com.tr

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Premier Lig’de Liverpool’un deplasmanda Manchester United’ı 5-0 yendiği karşılaşmanın yankıları devam ederken İngiliz basını çok ciddi bir gelişmeyi duyurdu. Ada basınında tarihi hezimetin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Solskjaer ile Manchester United’ın yol ayrımına geldiği öne sürüldü.

Mohamed Salah’ın hat-trick yaptığı maçta Liverpool ezeli rakibine karşı 5-0 kazanarak Old Trafford’da gövde gösterisi yaptı. Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olan Kırmızı Şeytanlar’da fatura Norveçli menajer Ole Gunnar Solskjaer’e kesildi.

TOTTENHAM MAÇINDAN ÖNCE AYRILABİLİR

Manchester United kurmaylarının cumartesi günü Tottenham’a karşı oynanacak maçtan önce teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’i görevden almayı ciddi şekilde düşündüğü aktarıldı. Manchester United genel müdürü Richard Arnold’un, yönetim kurulu başkanı Glazer ile Ole Gunnar Solskjaer’in geleceği hakkında görüşmek için tüm randevularını iptal ettiği duyuruldu.

Son 9 maçında 5 yenilgi alarak şampiyonluk hedefinden şimdiden uzaklaşan Manchester United’ın Liverpool’a karşı aldığı mağlubiyet kulüp tarihine geçmişti.