Manchester United, Southampton’a takıldı
Sezona 5 gollü giriş yapan Manchester United, Southampton deplasmanında iki puan bıraktı: 1-1.
İngiltere Premier Lig’in 2. haftasında Southampton ile Manchester United karşı karşıya geldi. St. Mary`s Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
Sezona 5-1’lik Leeds galibiyetiyle başlayan Manchester ekibi, Southampton karşısında da maça etkili başladı ancak pozisyonlarda son vuruşu yapamadı.
30. dakikada ev sahibi ekip Fred’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarı Manchester United etkili başladı. 55. dakikada Mason Greendwood ceza sahası içerisindeki karambolde son vuruşu iyi yaparak kaleci McCarhty’yi mağlup ederek maça 1-1’lik dengeyi getirdi.
Geride kalan dakikalarda Southampton, Manchester United’ın baskılı futboluna karşı savunmada hata yapmayarak sezonun ilk puanını hanesine yazdırdı.
4 puana yükselen Manchester United, gelecek hafta Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacak. Southampton da deplasmanda Newcastle United’ın konuğu olacak.