Marek Hamsik’in iptal edilen golü tartışma yarattı, akıllara geçen seneyi getirdi

Trabzonspor'un Kayserispor'u deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmada Marek Hamsik, ender rastlanan bir gole imza attı. Ancak bu muhteşem golün iptal edilmesi, tartışmalara neden oldu. Bu pozisyon ayrıca akıllara geçtiğimiz sezon Samsunspor ile Ümraniyespor arasında oynanan maçı getirdi. Peki kural ne diyor?

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Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Ağları iki kez havalandıran Anastasio Bakasetas, takımını galibiyete taşırken, Marek Hamsik’in inanılmaz golünün iptal edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kayserispor-Trabzonspor maçının 70. dakikası oynanırken hakem Tugay Kaan Numanoğlu, hakem atışıyla oyunu başlattı. Tugay Kaan Numanoğlu’nun topu önüne bıraktığı Hamsik, kalecinin önde olduğunu görünce orta sahadan kaleye muhteşem bir şut gönderdi. Kaleye doğru süzülen top, ağlarla buluştu.

Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, yeşil sahalarda ender rastlanan bu muhteşem gol sonrası büyük heyecan yaşadı. Ancak hakem, golü iptal etti. Bunun üzerine Trabzonspor cephesi hakeme yoğun itirazda bulunurken, golün geçersiz sayılması futbolseverler arasında da tartışma yarattı.

KURAL NE DİYOR?

IFAB Kural Kitabı’nda ‘Hakem Atışı’ ile ilgili bölümde, Hamsik’in attığı gol ile ilgili maddede şu ifadeler yer alıyor:

Yöntem

Top, savunma yapan takımın kalecisi için ceza sahası içerisinde bırakılır eğer oyun durduğunda:

Top ceza sahası içerisindeyse ya da

Topa en son dokunulan yer ceza sahası içerisindeyse

Diğer tüm durumlarda hakem, topa en son dokunan takımın bir oyuncusu için, topa en son dokunulduğu, saha dışı bir unsura değdiği veya Kural 9.1’de de belirtildiği gibi bir maç görevlisine çarptığı yerde hakem atışı yapar. Top oyuna girene kadar diğer tüm oyuncular (iki takım da dahil olmak üzere) toptan en az 4 m (4,5 yds) uzakta olmalıdır.

Top yere değdiği anda oyuna girmiş olur.

İhlaller ve cezalar

Hakem atışı aşağıdaki durumlarda tekrarlanır:

Top yere değmeden önce bir oyuncuya dokunursa top yere değdikten sonra hiçbir oyuncuya dokunmadan oyun alanının dışına çıkarsa

Eğer hakem atışında top, en az iki oyuncuya değmeden kaleye girerse, oyun aşağıdaki şekilde tekrar başlar:

Eğer top rakip takımın kalesine girerse, kale vuruşu ile

Eğer top takımın kendi kalesine girerse, köşe vuruşu ile

Bu kuralı Kayserispor-Trabzonspor maçında Hamsik’in attığı gol sonrası uygulayan Tugay Kaan Numanoğlu, hakem atışı sonrası top iki futbolcuya temas etmediği için golü iptal ederek, oyunun kale vuruşu ile başlamasına hükmetti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA YAŞANMIŞTI

Hamsik’in iptal edilen golüne benzer bir pozisyon, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de Ümraniyespor ile Samsunspor arasında oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmada da yaşanmıştı.

Karşılaşmada 90. dakika oynanırken, maçı yöneten Ramazan Keleş’in yaptığı hakem atışı sonrası topu alan Okan Derici, topla birlikte ilerleyerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Okan Derici, topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Hakem, hava atışı sonrası topun en az iki oyuncuya değmesi kuralını es geçerek golü verdi.

ÜMRANİYESPOR’DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Samsunspor cephesi karara yoğun şekilde itiraz ederken, gol kararı değişmedi. İtirazlar nedeniyle Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kırmızı kart gördü. Ümraniyespor futbolcuları, sonrasında centilmenlik örneği göstererek, Samsunspor'un beraberlik golü atmasına izin verdi. Santra sonrası topu alan Nadir Çiftçi, Ümraniyespor futbolcularının hamle yapmayarak beklediği pozisyon sonrası 90+8. dakikada golü kaydetti.

Maç bu golle 2-2 sona erdi. Karşılaşmada skandal bir hataya imza atan hakem Ramazan Keleş ve yardımcıları, ceza almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ramazan Keleş’e ve yardımcılarına sezon sonuna kadar maç vermeme kararı almıştı.