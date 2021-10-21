Mbwana Samatta: ‘Duygularımı tarif edemem’

Fenerbahçe’nin eski futbolcuları Mbwana Samatta ve Michael Frey, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Royal Antwerp formasıyla Kadıköy’e dönerken, Tanzanyalı forvet Samatta sarı-lacivertlilere karşı gol kaydetti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe – Royal Antwerp mücadelesinde sarı-lacivertlilerin eski futbolcuları Mbwana Samatta ve Michael Frey Kadıköy'de ilk kez Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Maçın 2. dakikasında Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı fileleri havalandırdı ve 90 dakikada sahada kaldı. Sarı-lacivertlilere karşı oynayan bir diğer futbolcu olan Michael Frey ise 70. dakikada yerini Benson'a bıraktı.

“DUYGULARIMI TARİF EDEMEM”

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Mbwana Samatta, “Eski takımım Fenerbahçe’ye gol attığım için yaşadığım duyguları nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Bence bu akşam biz daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik. Ancak olmadı. Daha fazlasını kazanabilirdik” ifadelerini kullandı. Mbwana Samatta, 108. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti.

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