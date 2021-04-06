Mbwana Samatta’dan aylar sonra gelen gol ve Emre Belözoğlu yorumu: ‘Hataydı’

Süper Lig 32. haftasında Denizlispor’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de golü atan Mbwana Samatta, FB TV’ye açıklamalarda bulundu.

En son Ocak ayında gol atan ve haftalar sonra suskunluğunu bozarak Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan Tanzanyalı forvet, takım arkadaşlarının kendisine olan inancına ve şampiyonluk iddialarına değindi.

Fenerbahçe’nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu’na ayrı bir parantez açan Samatta, “Sezon başında kendimden gol beklentimi söylemek bir hataydı” diyerek öz eleştiride bulundu. İşte Samatta’nın açıklamaları:

“ZOR ZAMANLAR GEÇİRMİŞTİK”

“Bu galibiyet bizler açısından çok önemliydi. Bu konuyla ilgili konuşmayı sevmiyorum ama rakiplerimizin kaybettiği haftada bu galibiyet bize çok daha değerli geldi. Şampiyonluk yolunda bu galibiyet bizim için önemli bir faktör. Kendi açımdan ve takım için önemli bir goldü. Özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda zor zamanlar geçirmiştik. Bu aldığımız galibiyet öyle inanıyorum ki bize bir güven verdi. Artık evimizde oynarken bu galibiyeti hatırlayarak daha özgüvenli oynayacağımızı düşünüyorum. Özellikle evimizde oynadığımız son maçlardan sonra bu galibiyetin takıma güven verdi. Şu an önümüzdeki maça odaklanacağız, o maçı da kazanmaya çalışacağız.”

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“ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ”

“Dürüstçe söylemek gerekirse aslında şu anda şampiyonlukla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizler her zaman sonraki maçı düşünmek zorundayız. Bu maçlardan elde ettiğimiz galibiyetlerle zaten şampiyonluk kendisini gösterecektir, kendisi gelecektir. Biz buna %100 inanıyoruz. Şampiyonluk inancımız bizde %100 bir şekilde mevcut. Söylemiş olduğum gibi odaklanmamız gereken her zaman bir sonraki maç. Maç maç giderek devam etmek istiyoruz.”

“EMRE HOCA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

“Emre hoca gerçekten çok iyi ve takımına inanan bir insan. Bunu da her fırsatta ifade ediyor. Takımı için her zaman en iyisini isteyen birisi. Takımdaki oyuncular ve buradaki herkes bunu hissediyor. Kendisi de kalbiyle burada. Buradaki herkes kalbiyle bu tutkuyu yaşıyor ve Fenerbahçe için en iyisini istiyor. Herkesin kalbi burada, çalışmak ve daha başarılı olmak için. Ve onlar özellikle Emre hoca dahilinde mümkün olan her şeyi, bütün başarıları elde etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve takımdaki herkes, buradaki çalışanlar bunu hissediyor. Pozitif bir hava var. Bunu hep birlikte hissediyoruz. Emre hoca takımı hak ettiği noktaya getirmek için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor.”

“YARDIM ETMEK İÇİN BURADAYIM”

“Bu aslında benim kim olduğumla alakalı. Ben böyle birisiyim. Her zaman pozitif düşünmeye çalışan birisiyim. Benim mentalitemde daima yarın her zaman çok daha iyi olacak düşüncesi vardır. Kendimi de arkadaşlarıma yardım etmek, onları mutlu etmek için hazırlıyorum. Onlara şunu hissettirmek istiyorum; ben buradayım onlara yardım etmek için. Bunu onlara hissettirmek istiyorum. Bu, kim olduğumla alakalı.”

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“MARCEL’E PARANTEZ AÇABİLİRİM”

“Herkesle çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. Herkes benim yakın arkadaşım. Ben herkese gülümsüyorum herkese pozitif yaklaşıyorum. Aynı şekilde herkes de bana güler yüzle yaklaşıyor. Bana hoş davranıyor buradaki insanlar. Dolayısıyla buradaki herkes benim yakın arkadaşım. Ama Marcel’e bir parantez açabilirim. Kendisi benim oda arkadaşım. Onunla çok fazla şey paylaşıyoruz, hem burada hem idman tesisimizin dışında. Onunla paylaştığımız şeylerden dolayı Marcel diyebilirim.”

“YÜZLERİNDE GÖREBİLİYORUM”

“Golden sonra saha içerisinde herkes yanıma geldi kutlamak için. Devamında soyunma odasında da böyle devam etti. Bu noktada takım arkadaşlarımın ve herkesin destekleyici olduğunu söyleyebilirim. Beni destekliyorlar ve bunu da hissediyorum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum, bana göstermiş oldukları güvenden dolayı. Çünkü gol atamadığım zor zamanlarda bana yine desteklerini ifade ettiler, gösterdiler. Bunu zaten yüzlerinde de görebiliyordum. Tabii daha önemlisi açıkçası, bunun takım arkadaşlarımdan geliyor olması daha anlamlı ve daha önemli.”

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“BUNU SÖYLEMEM HATAYDI”

“Aslında sezon başında kendimden gol beklentimi söylemek bir hataydı. Ama kötü bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Sonuçta kendi beklentimi ifade ettim. İstediğiniz gol miktarına ulaşamadığınızda bu size stres olarak geri dönebiliyor. O yüzden şu anda ne kadar gol atacağımla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Benim şu anda tek düşüncem bir sonraki maç. Bir sonraki maçta puanlar alabilmek için takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Ben gol atma konusunda kendi kalitemi biliyorum ama bazen bunlar gerçekleşmeyebiliyor. Ama umuyorum ki bunun için daha fazla çalışacağım, daha fazlasını göstereceğim ve takıma yardım etmek için daha fazla gol atmaya çalışacağım.”