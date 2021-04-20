Mecnun Otyakmaz: Elini çekiyor gibi ama kolu bayağı açık

Süper Lig’in 36’ıncı haftasında Beşiktaş ile sahasında 0-0 berabere kalan Sivasspor’da başkan Mecnun Otyakmaz maç sonu açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ilk yarısında çok tartışılan penaltı kararıyla ilgili konuşan Otyakmaz, Vida’nın eline çarpan top sonrası penaltı verilmesi gerektiğini söyledi. İşte Mecnun Otyakmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar…

‘PENALTI BANA SORARSANIZ PENALTI’

”Karşımızdaki rakip şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş aldığımız 1 puan Avrupa iddiamızı sürdürmek için önemliydi. 13 maçlık yenilmezlik serimizi de sürdürdüğümüz için memnun edici bir sonuç. Hakemlik pek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama penaltı konusu hariç. Penaltı, bana sorarsanız penaltı. Elini çekiyor gibi görünmekle birlikte, kolu bayağı açık durumda. Penaltı verilmesi gerek diye düşünüyorum.”