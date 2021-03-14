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Menemenspor-Adanaspor maçında gol sesi çıkmadı

Menemenspor ile Adanaspor arasında İzmir'de oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

Güncellenme: 18:34, 14/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Menemenspor-Adanaspor maçında gol sesi çıkmadı

TFF 1. Lig'in 26. hafta maçında Menemenspor, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.

Bu beraberlikle Menemenspor ve Adanaspor puanlarını 28’e yükseltti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 7′ Sol kanattan atak yapan Menemenspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Rasheed, sol çaprazdan kaleyi denedi ancak kaleci Karacic yere uzanarak topun sahibi oldu.
  • 28′ Sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Ba'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topa gelişine vuran Tayfun Aydoğan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
  • 45+2′ Kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Menemenspor'da topun başına geçen Tayfun Aydoğan, meşin yuvarlağı doksana gönderse de kaleci Karacic topu tek elle yumruklayarak uzaklaştırdı.
  • 63′ Adanaspor ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda İsmail Odabaşı'nın pasıyla sağ çaprazda topa gelişine vuran Alhassan'ın şutunda top kalenin üstünden auta gitti.
  • 88′ Ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Menemenspor’da topun başına geçen Mehmet Aytemiz, topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Karacic topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Adanaspor izmir TFF