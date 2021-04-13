Mert Hakan Yandaş’tan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut yorumu: ‘Mesela şu fotoğraf…’

Süper Lig 34. haftasında Gaziantep FK’yı 3-1 yenen Fenerbahçe’de, takımının ilk golünü atan Mert Hakan Yandaş galibiyeti ve takımın yükselen performansını değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından FB TV’ye katılan milli futbolcu, Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesinin ardından yaşanan değişimi ve Erol Bulut döneminden farklı olan şeyleri anlattı.

Denizlispor maçında oyuna giremediği sırada Emre Belözoğlu’nun kendisini teselli ettiği fotoğrafı yorumlayan Mert Hakan, “Aslında en önemli değişen olay bu” ifadelerini kullandı. İşte Mert Hakan Yandaş’ın açıklamaları:

“KİMSEYİ KIRMADAN KONUŞMAK GEREK”

“Gerçekten birbirine inanan bir takım var. Bundan önceki haftalarda da inanıyordu ama nasıl söylesem. Kimseyi kırmadan da konuşmak gerek. Gerçekten Emre hocanın kattığı çok güzel bir ortam var. Tabii ki Erol hocanın da emeği oldu. Ama Emre hocayla birlikte gelen herkesin birbirine inandığı bir ortam oldu. Mesela şu fotoğraf. O kadar istekliydim oyuna girmekte. O da istekliydi beni oynatmakta. Oynatamadığı her futbolcuyla ilişkisi çok iyi. Bu takım çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Hocalar yönünden zor kısmı o. Ama bu ilişki çok önemli. Bu motivasyon, bu duygu. Her arkadaşımızla ilişkisi aynı.”

“TÜRKİYE’DE İŞ BİRAZ DUYGUSAL”

“Aslında en önemli değişen olay bu. Çok güzel bir durum. Hepimiz için geçerli. Bu benim için kare olarak insanların önüne çıktı. Ama takımdaki her oyuncuyla ilişkisi bu seviyede. Bu birliktelik çok önemli. Bu inançla birlikte taça çıkan topa bile itiraz etmeler başladı. Sinan’ın attığı gole bütün takım sevinmeye başladı. Türkiye’de iş biraz duygusal ilerliyor. Koşarken bile keyif aldık.”