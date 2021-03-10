Messi ve Ronaldo 16 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne erken veda edebilir

Barcelona’nın Paris Saint Germain’e elenmesi durumunda; 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez Ronaldo ve Messi olmadan Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turu oynanacak…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı PSG-Barcelona ve Liverpool-Sevilla maçları ile devam ediyor. Porto’ya elenerek turnuvaya veda eden Juventus’un ardından gözler PSG-Barcelona maçına çevrildi. İlk maçta 4-1 mağlup olan Barça çeyrek final şansını büyük bir mucizeye bıraktı. Katalanlar eğer bu mucizeyi gerçekleştiremezse Arjantinli Lionel Messi tıpki rakibi Ronaldo gibi 2004-2005 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez çeyrek final göremeyecek.

Hem İtalyan ekibi Juventus hem de İspanyol ekibi Barcelona ilk maçlardan avantajı rakiplerine kaptırmıştı. Juventus uzatmalara taşıdığı maçta Porto’yu elemeyi başaramadı ve Ronaldo 16 yıl sonra Devler Ligi’ne erken veda etti. Aynı şekilde Barcelona’nın da PSG’ye çeyrek finali kaptırması Messi için aynı senaryonun yaşanmasına neden olacak.

MESSİ SAKATLANARAK VEDA ETMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2004-2005 sezonunda her iki futbolcu da çeyrek finalde boy gösterememişti. Messi 2005-2006 sezonunda son 16 turunda Chelsea eşleşmesinde sakatlandığı için sezonun geri kalanını kaçırmıştı. Porto karşısında iki maçta da gol atamayan Cristiano Ronaldo o sezon Manchester United formasıyla gruplardan çıkamamıştı.