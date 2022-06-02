MHK, Yaşar Kemal Uğurlu’nun renk körü olduğu iddiasına yanıt verdi

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun renk körü olduğu iddiaları yalanlandı.

MHK tarafından yapılan duyuruda, FIFA kokartlı Yaşar Kemal Uğurlu’nun 31 Mayıs’ta yapılan göz muayenesi sonucunda bir soruna rastlanmadığı belirtildi.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması:

“Kamuoyunda son günlerde FIFA kokartlı hakemimiz Yaşar Kemal Uğurlu’nun renkleri ayırt edemediğine ve bunun hakemlik yapmasına engel teşkil ettiğine dair son derece asılsız iddialar ortaya atılmıştır.

Uluslararası bir kariyere sahip olan hakemimizin, Acıbadem Hastanesi’nde ülkemizin değerli hekimlerince 31.05.2022 tarihinde yapılan göz muayenesi sonucunda sağlam bulunduğu ve renk hissinin doğal olduğu rapor edilmiştir.

Oluşan bilgi kirliliğini önlemek ve yanlış değerlendirmelere son verilmesi amacıyla büyük bir hassasiyet gerektiren konuyu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”