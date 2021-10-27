MHK’nın yeni başkanı ve üyeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Tatlı'nın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanını ve üyelerini resmen açıkladı. Peki, yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir? İşte Türk futbolunun kritik noktalarından birinde göreve gelen Ferhat Gündoğdu ve ekibi...

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve üyeleri resmen belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi” denildi. Yapılan duyuru neticesinde, yeni MHK başkanının Ferhat Gündoğdu olduğu ifade edildi. Gündoğdu, geçtiğimiz haftalarda istifa eden eski MHK üyesi Metin Tokat’ın yerine üyeliğe getirilmişti.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu

ÜYELER

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Bir süredir MHK Eğitimden Sorulu Üyesi olan Ferhat Gündoğdu, “klasman üst gözlemciliği” görevini de yapmıştı. Aslen doktor olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi’nin akademik kadrosunda bulunuyor. Gündoğdu, aynı zamanda Türk Eğitim Derneği’nde (TED Koleji) Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak çalışıyor. 1991 yılında Kara Harp Okulu’nu bitiren Ferhat Gündoğdu, daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Master’ını Atatürk Üniversitesi’nde tamamlayan Ferhat Gündoğdu, Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor. https://t.co/jjCb0ovihl pic.twitter.com/0DlPZ46md3 — TFF (@TFF_Org) October 27, 2021

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