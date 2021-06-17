Michael Frey Fenerbahçe’den ayrıldı, Belçika’ya gitti

Fenerbahçe, İsviçreli hücum oyuncusu Michael Frey’in Belçika ekibi Royal Antwerp’e bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp’e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Fenerbahçe’nin 2018 yılında FC Zurich’ten 2.64 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Michael Frey, sarı-lacivertli formayı 23 kez terletti. Fenerbahçe formasıyla 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kaldı. Michael Frey, son iki sezonunu Nürnberg ve Waasland-Beveren’de kiralık olarak geçirdi.