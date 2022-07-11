Milli futbolcu Tiago Cukur Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, bonservisi Watford'da olan Milli futbolcu Tiago Cukur ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvete takviye yaptı. İngiltere Championship’te mücadele eden Watford’un 19 yaşındaki Milli futbolcu Tiago Cukur ile prensip anlaşmasına varıldı.

Fenerbahçe Kulübü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir.”

GEÇTİĞİMİZ SEZON 1 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon İngiltere 2. Lig ekiplerinden Doncaster Rovers’ta kiralık olarak forma giyen Tiago Cukur, çıktığı 26 resmi maçta 1 gol kaydedebildi. Tiago Cukur, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Konferans Ligi’nde Litvanya ile 14 Haziran’da oynadığı karşılaşmada son 6 dakika oyuna girmişti.

Feyenoord altyapısında yetişen Tiago Cukur, 2016 yılında AZ Alkmaar altyapısına geçmişti. AZ Alkmaar’da as takıma çıkmayı başaramayan Tiago Cukur, Temmuz 2020’de kulüpsüz kalmış ve 2021 yılının Ocak ayında Watford’a imza atmıştı. Watford U23 takımının kadrosunda yer alan Tiago Cukur, Doncaster Rovers’a kiralanmıştı.