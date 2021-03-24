‘Mısırlı Messi’ Islam Battah büyük ilgi görüyor

Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’ye benzerliğiyle dikkat çeken Mısırlı Islam Battah, ülkesinde gündem oldu.

Zagazig şehrindeki bir yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklarla vakit geçiren Battah, sakalını uzatınca arkadaşlarının kendisine Messi’ye benzediğini söylediklerini belirtti.

“Sakallarım uzayınca Messi’ye benzerliğim daha net oldu” diyen 27 yaşındaki Mısırlı, çocuklara moral verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Ülkesinde boya ustası olarak çalışan Islam Battah, “Çocukların, Messi’ye olan benzerliğimden dolayı mutlu olmalarını sağlamak bana da mutluluk veriyor. Birini mutlu ettiğin zaman Tanrı seni ödüllendirir” dedi.