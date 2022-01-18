Mohamed Elneny derbisi! G.Saray’ın listesindeydi, F.Bahçe devreye girdi…

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un İngiltere'de, Mohamed Elneny için kontak kurduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe, sol bek ve forvet için farklı isimleri düşenedursun, orta saha için belirlenen aday belli: Mohamed Elneny… Bu futbolcu, uzun süredir Galatasaray'ın da gündemindeydi. Cimbom'un Fatih Terim'le yollarını ayırmasını fırsat bilen sarı-lacivertliler, yeni sezon için Arsenal'lı Elneny'yi bitirmeye çalışıyor. Beşiktaş'taki futboluyla beğenilen Mısırlı orta saha, İngiliz ekibiyle kontratının son altı ayında. Fenerbahçe, bu oyuncu için Arsenal'dan randevu istedi. Galatasaray yönetimi ise şimdilik ‘bekle-gör' taktiği uyguluyor.

Bu sezon başında adı sık sık Galatasaray ile anılan ve her şartta anlaşma sağlanmasına rağmen son dakika maliyetinin yüksek oluşu ve yaşı gerekçesiyle Başkan Burak Elmas tarafından Mohamed Elneny transferi veto edilmişti.

BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusunu uygun bir bonservisle almayı planladığı belirtildi. Bu sezon Arsenal ile 10 maça çıkan Elneny, 1 asist yaptı.