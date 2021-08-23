Nice-Marsilya maçı yarıda kaldı! Fransa’da ortalık karıştı

Nice ile Marsilya arasında oynanan Fransa Ligue 1 maçı, saha olayları nedeniyle tatil edildi.

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Fransa Ligue 1’in 3. haftasında Nice, sahasında Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Marsilya’yı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Nice’in üstünlüğü ile devam ederken, yaşanan saha olayları nedeniyle maç tatil edildi.

Stade de Nice’te oynanan ve Cengiz Ünder’in ilk 11’de başladığı karşılaşmada, ev sahibi Nice, 49. dakikada Kasper Dolberg’in attığı golle öne geçti. Kale arkasında yer alan ve maç boyunca sahaya su şişeleri fırlatan Nice taraftarlarına Dimitri Payet’in tepkisi, ortalığı karıştırdı.

Su şişesini geri fırlattı

Maçta 74. dakika oynanırken, sahaya atılan bir su şişesi, Dimirti Payet’in sırtına geldi. Acı içinde yere düşen Dimitri Payet, daha sonra sinirlenerek yerden aldığı su şişesini tribüne geri fırlattı. Bunun üzerine ortam bir anda gerildi.

Kale arkasında yer alan Nice taraftarları, bir anda sahaya akın etti. Sahaya inen taraftarların sayısı hızla artınca, güvenlik görevlileri çaresiz kaldı. Marsilyalı futbolculara saldıran taraftarlara engel olmak isteyen Nice Teknik Direktörü Jorge Sampaoli’yi futbolcuları güçlükle sakinleştirebildi.

Yaşanan olaylar sonrasında karşılaşmanın hakemleri, iki takım futbolcuları ve teknik heyeti soyunma odasına gitti. Yapılan değerlendirme sonrası maç tatil edildi.