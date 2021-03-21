TFF Başkanı Nihat Özdemir seyircili maç için tarih verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir beIN Sports’a açıklamalarda bulundu. beUNITED isimli özel programın ilk konuğu olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir önemli ifadeler kullandı. İşte Özdemir’in açıklamalarından satır başları:

‘YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ’

“Kulüplerimizin, UEFA’yla olan ilişkilerinden dolayı büyük cezaya çarptırıldıklarını gördük. Men edilecek kadar ceza aldılar. Trabzonspor, son anda şampiyonluğu kaçırdı, Şampiyonlar Ligi’ne gitme hakkı olmasına rağmen gidemedi. Bu işin düzelmesi için adımlar attık. Harcama limitlerinin ne olduğunu kamuoyuna duyurduk. İlk yıl, %30 geçebilirsiniz dedik. Sonra, %15 dedik. Bu yıl hiçbir artış olmadan, ancak transfer yapabileceklerini kamuoyuna açıklayarak yolumuza devam edeceğiz.”

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‘KULÜPLERİMİZ BÜYÜK SIKINTYA DÜŞTÜ’

“Bir takımımız 18 transfer yaptı, sonra bunu 22’ye çıkarttı. Galatasaray ve Beşiktaş’ın da transferleri oldu. Bu transferleri yaparlarken, bize geldiler ve biz de ekonomik durumlarını denetleyerek bu transferlere izin verdik. Hiçbir taviz olmadı, bunu yapmayacağız. Kulüpler, pandemi döneminde neredeyse %30-35 civarında gelir kaybına uğradı. Kulüplerimiz büyük sıkıntıya düştüler. Biz bu yolda yürürken, TFF olarak tek başımıza karar alamıyoruz. TFF’nin bir sağlık kurulu, onun pandemi grubu var. Aldığımız her kararda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşmeler yapıyoruz.”

‘O MAÇIN SEYİRCİLİ OLMASI İÇİN İSTİŞARE EDECEĞİZ’

“Bu aşamada herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. 1 Nisan’a kadar seyircisiz oynatma kararımız devam edecek. 1 Nisan’da Sağlık Bakanımızla görüşüp, karar vermek istiyoruz. Bunun kararını, TFF tek başına alamaz. Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynamak istiyoruz, UEFA da bunu istiyor. 1 Nisan’da Fahrettin Koca’yla yapacağımız toplantıda, o maçın seyircili oynanması için istişare edeceğiz.”

‘VAR HER YIL DAHA İYİYE GİDİYOR’

“Bu sene VAR’daki 3. senemiz ve çok memnunuz. Bazı problemler yaşıyoruz, netice olarak insanlar yönetiyor, hata yapabilirler. Netice olarak bizim tek isteğimiz, hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek olmalıdır. Her yıl, VAR’da daha iyiye gittiğimize inanıyorum.En iyi VAR sistemini kurduk ve en iyi operatör sistemini getirdiğimize inanıyorum. Biz VAR sistemini kurarken, operatörün kim olacağına dair ihale açtık. Hawk-Eye, bunlardan bir tanesiydi. İşin sahibi de Sony, ana merkezi İngiltere’de. Hawk-Eye; Dünya Kupası düzenliyor, EURO 2020’yi düzenleyecek, Şampiyonlar Ligi’ni, Avrupa Ligi’ni düzenliyor.”

‘BÜTÜN HAKEMLERİMİZİ ANTALYA’YA GÖTÜRECEĞİZ’

“Türk hakemliğini kalitesi belli olmuş ve takdir gören bir müessese olarak görüyorum. UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde aynı anda 3 hakemimiz görevlendirildi. Milli maç arasında bütün hakemlerimizi Antalya’ya götüreceğiz. O arada kamp süreci devam edecek ve hakemlerimiz önemli bir derecede eğitim alacak. Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten dışarıya hakem yolluyoruz.”