Nihat Özdemir’den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a çağrı: Her türlü desteği vereceğiz

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu’nun final mücadelesi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Federasyon Başkanı Özdemir, pandemi döneminde güzel bir organizasyon olduğuna dikkat çekerken, “Pandemi dönemi olduğu için ve sağlık çalışanlarına her zaman borçlu olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. O nedenle için bu sezonun adını Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu diye nitelendirdik ve bunu d Şampiyonlar Ligi formatında planladık. Türkiye’nin 12 şehrinde 16 takımımız katıldı. 4 takım 4’erli grup halinde maçlarını oynadı sonrasında çeyrek final maçları, yarı final bugünde önce 3’üncülük maçı oynandı şimdide final maçı oynanacak. Takımlarımızın da kupalarını takdim edeceğiz” dedi.

“KADIN FUTBOLUNU ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Kadın futboluna çok önem verdiklerini dile getiren Nihat Özdemir, şunları söyledi:

“Sadece Türkiye’mizde değil tüm dünyada özellikle de Avrupa’da kadın futboluna çok önem veriliyor. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu işe önem vererek sezonu başlatmak için böyle bir karar aldık. Pandemiyi de düşünerek takımların seyahat etmelerinin zor olduğu bir dönemde Antalya’da böyle güzel bir spor kompleksinde topladık v kampa aldık. Bütün maçları oynadık ev bugünde sonlandıracağız. Bu ilki ama biz bunu önümüzdeki yılarda daha da genişleterek yapmak istiyoruz. Bu maçın başka bir önemi de şampiyon olan takım Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek. iki güzide kulübümüz Beşiktaş’a kadın futbolun böyle bir destek vermelerinden dolayı Sayın Ahmet Nur Çebi özelinde Beşiktaş yönetimine camiasına federasyon olarak teşekkür ediyorum. Fatih Vatanspor’a da teşekkür ediyorum. Bütün futbol kulüplerinin kadın futbol dallarını kurmasını arzuluyoruz ve her türlü destek vereceğimizi de söylemek istiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere bütün takımları kadın futboluna önem vermeye takım kurmaya ve liglere katılmaya davet ediyorum.”