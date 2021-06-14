Niyazi Yelkencioğlu: Galatasaray’a hep birlikte sahip çıkacağız

18 HAZİRAN'DA yapılacak Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesi aday Niyazi Yelkencioğlu, SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. Son dönemde camiadaki bölünmelerle ilgili Yelkencioğlu, “İnanıyoruz ki bölünme değil bazı farklı görüşler ve fikir çeşitlilikleri var ki, ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bir camia olarak; fikir çeşitliliklerimiz zenginliklerimizdir, değerlerimizdir. Divan Heyeti'nin en önemli sorumlulukları arasında objektif duruş ve tarafsızlık yer alır. Bizim de en önemli hedeflerimizden birisi; camiamızı kutuplaşmaktan uzaklaştırıp, sorunları sahiplenerek diplomasi ve akıl ile çözen ve kazanılmış tüm başarıları tüm camia ile paylaşmasını bilen bir yönetim anlayışını devam ettirmektir” dedi.

BAŞARILI SPORCULARA ÖDÜL

YELKENCİOĞLU, yol haritasını ise şu maddelerle çizdi:

1- Tüzüğümüzü iyi bilen, uygulayan, Divan Kurulu'nun kulüpteki etkinliğini ve saygınlığını arttıran bir Divan Heyeti için çalışacağız.

2- Divan toplantılarına katılımı ve verimi arttırmak için toplantılarımızı online yayınlamaya devam edeceğiz.

3- Fikirlerin daha etkin toplanması, önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi için teknolojiyi daha etkin kullanacağız.

4- Yıpratıcı değil yapıcı, kişisel veya şahsa yönelik değil, kuruma, makama, işleyişe yönelik eleştirileri ve önerileri destekleyeceğiz.

5- Sporcularımızı ve sportif başarılarımızı düzenli şekilde ve layıkıyla onurlandıracağız. Amatör branşlarımızın gelişmesi için sorumluluk alacağız, gündem oluşturacağız ve başarıları ödüllendireceğiz.

NİYAZİ YELKENCİOĞLU KİMDİR?

11.02.1955 Kandıra doğumlu. 1975 Galatasaray Lisesi mezunu olan Niyazi Yelkencioğlu, 1980'de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni bitirdi. 2002-06 yılları arasında merhum Özhan Canaydın'ın yönetiminde yer alan Yelkencioğlu, 2015-16'da Sportif A.Ş üyeliği görevini yaptı.