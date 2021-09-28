Norveç’in kadrosu açıklandı! Yıldız isim yok
Dünya Kupası yolunda A Milli Takımızın 8 Ekim'de konuğu olacak Norveç'în aday kadrosu açıklandı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye ve Karadağ ile karşılaşacak olan Norveç’in aday kadrosu açıklandı.
8 Ekim Cuma günü TSİ 21.45’te Ülker Stadı’nda A Milli Takımımıza konuk olacak Norveç’te eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.
Dortmund’un yıldızı Erling Haaland sakatlığına rağmen aday kadroya dahil edildi.
A Milli Takımız, Norveç’i gruptaki ilk maçta 3-0 mağlup etmişti.
Her er Ståle Solbakkens tropp til VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia og Montenegro#sterkeresammen pic.twitter.com/glxtQb5hzo
— Fotballandslaget (@nff_landslag) September 28, 2021