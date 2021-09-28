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Norveç’in kadrosu açıklandı! Yıldız isim yok

Dünya Kupası yolunda A Milli Takımızın 8 Ekim'de konuğu olacak Norveç'în aday kadrosu açıklandı.

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Norveç’in kadrosu açıklandı! Yıldız isim yok

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye ve Karadağ ile karşılaşacak olan Norveç’in aday kadrosu açıklandı.

8 Ekim Cuma günü TSİ 21.45’te Ülker Stadı’nda A Milli Takımımıza konuk olacak Norveç’te eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Dortmund’un yıldızı Erling Haaland sakatlığına rağmen aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takımız, Norveç’i gruptaki ilk maçta 3-0 mağlup etmişti.

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