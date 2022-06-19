Okan Buruk anlaştığı Galatasaray’dan talepte bulunmadı

Galatasaray'ın başına geçmek istediğini birçok kez ifade eden Okan Buruk hayallerine kavuşuyor. Dursun Özbek ile telefonda konuşan Buruk, Torrent'in ayrılığının resmileşmesinin ardından Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da merakla beklenen “Yeni hoca kim olacak” sorusu yanıt buldu… Başkan Dursun Özbek ve ekibi, takımı Okan Buruk'a emanet etmeye karar verdi. Başakşehir'de yaşadığı şampiyonluğun ardından 29 Ocak 2021'de takımdan ayrılan ve o günden beri hiçbir kulübü çalıştırmayan 48 yaşındaki hocayla dün telefonda görüşen Özbek, hiçbir talepte bulunmayan deneyimli isimle 2 yıllığına anlaştı.

Yeni hocayı belirleme konusunda geç kalmak istemeyen yönetim, öncelikle yarın yapılacak toplantının ardından mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıracak. Ardından Buruk, kamuoyuna resmen açıklanacak.

Yarın ya da salı günü Florya'da iş başı yapması beklenen deneyimli teknik adam, futbolculuk kariyerinde birçok başarı yaşadığı Galatasaray'da teknik patronluk koltuğuna oturacak. Hatırlanacağı üzere sarı-kırmızılı yönetim, birçok yabancı hoca ile de görüşmüş ancak istenen yüksek rakamlar nedeniyle geri adım atmıştı.

TRANSFER BÜTÇESİ 40 MİLYON EURO

Futbol takımının başına Okan Buruk'u getirecek Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, futbolu yönetecek Sportif A.Ş. yöneticilerinin de belirlenmesinden sonra, Buruk'un raporu doğrultusunda transferler için hızlı şekilde harekete geçecek.

Şampiyonluk için gerekli şartları oluşturmak isteyen Özbek ve Sportif A.Ş.'nin yeni yöneticisi Erden Timur'un transfere toplam 40 milyon Euro'luk bir bütçe ayıracağı konuşuluyor. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak isteyen Özbek yönetimi, yeni hocanın elini de rahatlatacak.

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