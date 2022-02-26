Önder Karaveli: “Toplar direkten döndü, biz dönmedik”

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından siyah beyazlılarda teknik direktör Önder Karavelli açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Beşiktaş’ta teknik direktör Önder Karaveli maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

‘BÖYLE BİR DEPLASMANDA 3 GOL’

“Toplar bu sefer de direkten döndü ama biz direkten dönmeyip kazandık. Maçı kazanamadığımız günler olmuştu bu maçtaki gibi oynadığımız ama bugün kazandık. Böyle bir deplasmanda 3 gol atmak, başka pozisyonlar da bulmak sevindiriciydi bizim için, kazandığımız için mutluyuz”

‘MONTERO FENA GÖTÜRMEDİ’

“Necip bugün fedakarlık yaptı. Josef’in de olmamasıyla oyunda elinden geleni yaptı. Alex de bir şey yoktu, oyun içinde Alex’te değişiklik vardı. Güven’i sokarak orada rakibe tehdit yaratmak istedik. Maça daha zaman var, aramıza sakat oyuncularımızdan geri gelenler olacaktır. Montero fena götürmedi bugün. Bu deplasmandan kazanarak dönmek, zorlayıcı şekilde ligde istediğimiz yere doğru gelmemiz de önemliydi. Bizim için kupa maçı şimdi başladı.”

‘ATİBA BENİ ŞAŞIRTMIYOR’

“Atiba’nın performansı beni şaşırtmıyor çünkü harika bir sporcu. Gençler için de çok iyi örnek, yediğinden içtiğinden, maç öncesi ısınmasından kendisini hazır tutmasından her anlamda örnek oluyor. Genç oyuncuların hemen her şeyiyle onu örnek alması gerekiyor. Takım organizasyonunda da var olması bizi çok mutlu ediyor”