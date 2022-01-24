Ozan Tufan baba oldu! ‘Hoş geldin oğlum’

Premier Lig ekiplerinden Watford'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki milli futbolcu Ozan Tufan baba oldu.

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Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford’a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan’dan müjdeli bir haber geldi. 2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren tecrübeli futbolcu baba oldu. Tufan çiftinin Aren Kuzey adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Ozan Tufan, sosyal medya hesabından oğlunu kucağına alarak yaptığı paylaşımla duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

”Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz.”